Из укропа, моркови и даже малины: в Виннице мужчина изготавливает экологически чистое масло
Кроме масла предприниматель производит съедобные пасты из семян льна, чиа и кунжута
В Виннице предприниматель производит масло из семян, орехов и даже овощей. В ассортименте мужчины – уже более двух десятков видов.
На масле, который производит Игорь Мудрик, можно жарить еду и его можно добавлять в салаты. Кроме экологического масла предприниматель производит съедобные пасты из семян льна, чиа и кунжута. Сырье мужчина закупает за границей, но перед этим обязательно проверяют его качество.
Производство Игоря небольшое, но ему есть чем похвастаться, ведь здесь изготавливают более двадцати видов масла. Планы у мужчины амбициозные – мужчина хочет попробовать изготавливать масло из экзотических фруктов и ягод.
Ранее мы писали о том, что под Киевом научились делать "чай" и салаты из конопли. Кроме того, не так давно сайт "Сегодня" рассказал о свойствах, пользе и применении репейного масла.
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