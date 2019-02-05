Из укропа, моркови и даже малины: в Виннице мужчина изготавливает экологически чистое масло

Кроме масла предприниматель производит съедобные пасты из семян льна, чиа и кунжута

Из укропа, моркови и даже малины: в Виннице мужчина изготавливает экологически чистое масло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/98f/bd8/5c598fbd83c49.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/98f/bd8/5c598fbd83c49.png 2019-02-05T15:52:00+02:00 Другие регионы Кроме масла предприниматель производит съедобные пасты из семян льна, чиа и кунжута

В Виннице предприниматель производит масло из семян, орехов и даже овощей. В ассортименте мужчины – уже более двух десятков видов.

На масле, который производит Игорь Мудрик, можно жарить еду и его можно добавлять в салаты. Кроме экологического масла предприниматель производит съедобные пасты из семян льна, чиа и кунжута. Сырье мужчина закупает за границей, но перед этим обязательно проверяют его качество.

Производство Игоря небольшое, но ему есть чем похвастаться, ведь здесь изготавливают более двадцати видов масла. Планы у мужчины амбициозные – мужчина хочет попробовать изготавливать масло из экзотических фруктов и ягод.

Ранее мы писали о том, что под Киевом научились делать "чай" и салаты из конопли. Кроме того, не так давно сайт "Сегодня" рассказал о свойствах, пользе и применении репейного масла.

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