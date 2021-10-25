Каникулы из-за COVID-19: житомирские школьники будут отдыхать до 7 ноября

Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости на COVID-19 среди детей, житомирским школьникам продлили каникулы до 7 ноября.
Об этом пишет пресс-служба Житомирского городского совета.
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
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Также комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.
"Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей на коронавирусную инфекцию – 46 в учреждениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях, предлагаем продолжить каникулярный период до 7 ноября", – предложил директор департамента образования Валентин Арендарчук.
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).
В Украине обновили карантинные зоны
По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.
Желтая зона карантина в Украине
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Закарпатская область
- Винницкая область
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