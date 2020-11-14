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Карантин выходного дня: в Ровно предпринематели вышли на протесты (фото, видео)

14 ноября, 16:44

Мария Журенко Мария Журенко

Они написали коллективное обращение к мэру

В Ровно на акцию протеста против карантина выходного дня собрались предприниматели рынков области.

Об этом сообщает сайт города Ровно.

Они возмущены действиями власти и требуют, чтобы им разрешили работать.

Все участники протеста отмечают, что именно на выходные они ожидают прибыли. А так их оставляют без средств к существованию. Ведь арендную плату не отменили, зарплату наемным работникам платить нужно.

Акция протеста началась у одного из торговых центров. Затем представители бизнеса двинулись в городской совет.

Так, все присутствующие написали коллективное обращение к главе Ровенского городского совета с требованием разрешить работать на выходных с соблюдением противоэпидемиологических требований. Такое же обращение подготовили к председателю Ровенской ОГА.

Также, предпринимателя сообщают, что все выйдут завтра на работу несмотря на запрет.

Напомним, с 00:00 субботы, 14 ноября, вступило в силу решение Кабмина о введении карантина выходного дня, однако власти многих областных и районных центров Украины дала понять или прямо заявила, что не будет придерживаться постановления правительства.

Мы писали, что после того как в Украине до конца ноября объявили карантин выходного дня, представители бизнеса и эксперты рынка обратились к президенту Владимира Зеленского с требованием отменить это решение.

Также известным, что в Черновцах примерно 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу во время карантина выходного дня.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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