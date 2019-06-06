Конфеты, желе и мармелад из сока: в Виннице делают диетические сладости

Такие угощения рекомендуют даже диетологи

В Виннице изготавливают сладости, от которых не поправишься. Конфеты, желе и мармелад тут делают из натурального сока и экологически чистых фруктов. В них много витаминов, поэтому их рекомендуют даже диетологи.

Конфеты и мармелад делают тут из сока и пюре натуральных фруктов. Поэтому его постоянно проверяют в лаборатории и определяют содержание кислоты и сахара. Готовить сладости начинают только после выводов лаборантов. Поскольку конфеты делают только из натуральных ингредиентов, сахара и калорий в них почти нет. Такие сладости не только полезны, но и не навредят фигуре. Такие сладости рекомендуют даже детям.

"Если это натуральный сок, значит этот сок сохраняет все витамины и микроэлементы. А когда ребенок ест эту конфету, она ему нравится, она для него сладкая, она вкусненькая, она насыщает опять же витаминами и микроэлементами", – рассказала "Сегодня" диетолог Галина Бурковская.

Ранее мы писали о том, что украинский кондитер Марина Иванченко создает потрясающие сладости – не только вкусные, но и низкокалорийные.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Конфеты, желе и мармелад из сока: в Виннице делают диетические сладости". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"