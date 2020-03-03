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Криминальный рекорд в Житомире: за два месяца обворовали офисов на 1,5 млн

3 марта, 11:24

Игорь Серов

Житомирскую банду рецедивистов удалось поймать на шестой крупной краже

В Житомире вскоре начнут судить преступную группировку, которая за два месяца похитила в местных офисах денег и техники более, чем на 1,5 млн грн.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Житомирской облполиции Алла Ващенко, злоумышленники проникали в офисы по вечерам и ночью.

"В большинстве случаев это происходило путем взлома замков или с помощью "отжима" окон", – сообщила нам Ващенко.

В облпрокуратуре уточнили, что организовал группировку 41-летний неоднократно судимый местный житель.

"К преступной деятельности он привлек двух своих знакомых. С одним из них он ранее отбывал наказание. Другой подельник обеспечивал банду транспортом. Во время 6-й кражи группировка была задержана на месте преступления", – рассказала нам спикер облпрокуратуры Татьяна Гоша.

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По данным прокуратуры, расследование преступления завершено, обвинительный акт направлен в суд. Если вина криминального трио будет доказана в суде, то им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, социологи сообщили, что по данным их последнего исследования около 30% пострадавших от краж и мошенничества украинцев не обращаются в полицию за помощью.Как отмечаютэксперты, такая тенденция наблюдается из-за того, что часть пострадавших не верят, что правоохранительные органы им смогут помочь.

А ранее полиция Днепропетровской области обнародовала видео того, как злоумышленник обворовал кассу на одной из местных АЗС.

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кража банда офис полиция житомирская область

Источник: Сегодня

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