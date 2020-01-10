Катастрофы пассажирских самолетов: случаи, когда авиалайнеры сбивали военные

После сообщений о том, что украинский самолет в Иране мог быть сбит армейской ракетой, журналисты "Сегодня" решили вспомнить о случаях, когда подобные трагедии происходили по вине военных.

Случаев, когда гражданский самолет сбивали военные – в мировой истории немало. Если информацию о том, что самолет в Иране сбила ракета, подтвердит международная комиссия, для Украины эта трагедия станет не первой. В частности, в частности, после падения в 2014 году "Боинга-777" в Донецкой области.

Так, в 1973 году роковая цепь случайностей привела к катастрофе "Боинга-727" над Синайским полуостровом. Борт ливийской авиакомпании летел из Триполи в Бахрейн, но из-за бури и ветра экипаж был дезориентирован, и самолет оказался на территории, контролируемой Израилем.

Истребители этой страны поднялись в небо за две минуты. Ливийский самолет не отреагировал на предупредительную стрельбу, и власти Израиля решили, что его захватили террористы. Борт – подбили, и он упал в пустыне. Погибло 108 человек. Выжить удалось только второму пилоту и четырем пассажирам.

В 1983 году отклонение от курса стоило жизни экипажу и пассажирам "Боинга-747", его сбили над Сахалином. Борт корейских авиалиний совершал рейс из Нью-Йорка в Сеул. Но неожиданно двинулся на запад, оказавшись в воздушном пространстве СССР.

Лайнер сбили над Сахалином, самолет упал в пролив Лаперуза. Все 269 человек на борту погибли. Позже международная комиссия заявила: экипаж неправильно настроил автопилот и не уточнил координаты.

В 1988 году произошла трагедия в Персидском заливе, о причинах которой спорят до сих пор – была ли это ошибка или умышленная атака: тогда американские ВМС сбили иранский пассажирский самолет. "Эйрбас А300", который следовал из Тегерана в Дубай. Тогда погибли 290 человек.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Ирана. Американские власти заявили, что пассажирский лайнер случайно приняли за истребитель. Но в Иране уверены: борт, на самом деле, идентифицировали и сбили целенаправленно.

2014 год. Трагедия, всколыхнувшая Украину и мир, произошла в небе над Донбассом. Малазийский "Боинг-777", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, через три часа после взлета сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". На борту находилось 298 человек, не выжил никто. Эта авиакатастрофа уже признана крупнейшей в XXI веке.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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