Кто баллотируется в мэры Черкасс: список кандидатов и что мы о них знаем

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. В Черкассах за кресло мэра города будут бороться 13 человек, среди которых и действующий градоначальник. Сайт "Сегодня" представляет вашему вниманию список всех кандидатов и что о них известно.

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За должность городского головы будут бороться такие кандидаты:

Бондаренко Анатолий – партия "За майбутнє" ("За будущее");

Воронов Сергей – партия Всеукраинской объединение "Свобода";

Евпак Виктор – партия "Голос";

Згиблов Александр – политическая партия "Партия свободных демократов";

Ильченко Виталий – партия "Слуга народа";

Кудактин Сергей – партия "Европейская солидарность";

Кухарчук Дмитрий – Партия "Национальный корпус";

Литвин Александр – партия "Ошукані українці" ("Обманутые украинцы");

Макеев Валерий – партия "Пропозиція" ("Предложение");

Нужный Анатолий – партия "Наш край";

Погостинская Юлия – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Пустовар Владислав – партия Всеукраинское объединение "Черкащане";

Филипенко Павел – партия "Перемога Пальчевского" ("Победа Пальчевского").

Что мы знаем о кандидатах

Бондаренко Анатолий Васильевич – действующий мэр Черкасс. Родился 8 августа 1974 года в пгт Лысянка, Лисянского района Черкасской области. Женат, воспитывает трех дочерей. Имеет высшее образование: в 2005 году окончил Черкасский государственный технологический университет, факультет "Экономики и управления"; в 2012 году – Уманский национальный университет садоводства, факультет "Экономики и предпринимательства". Должность мэра занимает с 2015 года. Трижды был избран депутатом Черкасского областного совета. С начала Революции Достоинства на Майдане был одним из первых организаторов протестного движения в Черкасской области. Возглавлял Черкасский народный совет и Движение сопротивления.

Бондаренко: Фото: Facebook

Воронов Сергей Павлович – родом из села Родниковка Кировоградской области. 32 года. Имеет высшие образования по специальности "международные отношения", "менеджмент", "банковское дело", "госуправление". С 2018 года работает директором Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. В 2014-2015 годах был председателем Народного совета Каменщины.

Воронов. Фото: facebook.com/VoronovSergii

Евпак Виктор Николаевич – общественный и политический деятель, лидер черкасской ячейки партии "Голос". 35 лет. Основал в Черкассах две международные IT компании. С их прибыли вместе с командой финансирует ряд культурных и социальных проектов в Черкассах. Окончил Школу мэров. Уже несколько лет работает над тем, чтобы объединять вокруг идеи качественных изменений в Черкассах активных, чистых и профессиональных людей. Закончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана по специальности "Право", имеет степень магистра международного бизнес-права Центральноевропейского университета. Работал над докторской диссертацией по международному коммерческому арбитражу.

Евпак. Фото: facebook.com/viktoryevpak

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Згиблов Александр Георгиевич – родился в городе Каражал в Казахстане, но является гражданином Украины. 57 лет. Имеет высшее образование по специальности "Инженерия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва по 194 округу, но не прошел. Сейчас он директор ООО "ГРУППА ВЕНЕТО".

Згиблов. Фото: Facebook

Ильченко Виталий Владимирович – родился в Киеве, но сейчас живет в Черкассах. 45 лет. Закончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий". С 2000 года директор компании "Укравит Агро" агрохолдинга UKRAVIT. В 2017 году стал победителем в номинации "Аграрий года" в общенациональной программе "Человек года".

Ильченко. Фото: facebook.com/VitaliiIllchenko

Кудактин Сергей Викторович – 38 лет, женат. Воспитывает двоих детей, дочь и сына. Родился и живет в Черкассах всю жизнь. Высшее образование получил в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого по специальности "История". Также учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". В "Европейской солидарности" с 2016 года.

Кудактин. Фото: Facebook

Кухарчук Дмитрий Васильевич – 30-летний глава черкасской облорганизации партии "Национальный корпус". Имеет высшее образование по специальности "Экономика и менеджмент" и "Философия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва как самовыдвиженец и член партии "Национальный корпус" по 194 округу, но не прошел. Боевой офицер в запасе.

Кухарчук. Скриншот

Литвин Александр Николаевич – основателем и председатель партии "Обманутые украинцы". Родился 21 мая 1964 в с. Сегединцы Городищенского района Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За свою профессиональную жизнь прошел путь от юрконсультанта райисполкома к прокурору Черкасской области. Александр Николаевич занимается общественной деятельностью. Он является заместителем председателя Черкасской областной организации ОО "Союз юристов Украины".

Литвин. Фото: facebook.com/partiya.oshukani.ukraintsi

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Макеев Валерий Федорович – журналист, юрист и волонтер. Родился в г. Золотоноша Черкасской области, 57 лет. Получил три высших образования – техническое, экономическое и юридическое. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (инженер), Европейский университет (Киев, экономист), Межрегиональную академию управления персоналом (Киев, юрист). В августе 2014 года во время поездки с журналистами на Донбасс попал в плен боевиков вблизи города Ровеньки Луганской области. Союз журналистов Украины и международные организации боролись за его освобождение. В плену находился 100 дней, по возвращении занимался юридической практикой, активной творческой и общественной деятельностью. Макеев беспартийный, но в мэры выдвинут от партии "Пропозиція" ("Предложение").

Макеев. Фото: facebook.com/vmakeev1

Нужный Анатолий Анатолиевич – родился 15 января 1983 года в г. Черкассы. Имеет высшее образование по специальности "Право", "Менеджмент". В 2017-2018 гг. был советником председателя Черкасской ОГА. С 2018 года председатель Черкасской областной организации политической партии "Наш край". Общественно-политическая деятельность: активно помогает военным и семьям погибших воинов АТО/ООС.

Нужный. Фото: facebook.com/anatoliynuzhniy

Погостинская Юлия Александровна – родом из Запорожья, 44 года. Разведена, имеет дочь. Образование высшее по специальности "Тренер Олимпийского спорта по художественной гимнастике". Сейчас является генеральным директором черкасского телеканала "ВИККА". На местных выборах в 2015 году Юлия баллотировалась от команды экс-мэра Одарича в Черкасский городской совет, но не прошла.

Погостинская. Фото: facebook.com/zagittya.cherkassy

Пустовар Владислав Владимирович – генерал полиции III ранга. 46 лет. Женат, есть сын. Беспартийный, выдвигается в мэры от ВО "Черкащане". Закончил Черкасский инженерно-технологический институт, Национальную академию внутренних дел Украины. Защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук. В 1994 году начал службу в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Черкасской области, занимая последовательно оперативные и руководящие должности, в т.ч. начальника УБОП УМВД и начальника УМВД Украины в Черкасской области. С ноября 2015 по 2016 год занимал должность советника председателя Национальной полиции Украины. После ухода и органов занимается предпринимательской деятельностью и адвокатской практикой. С начала объявления карантина в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 год возглавил благотворительный фонд "Черкассы против коронавируса-19".

Пустовар. Фото: facebook.com/pustovar.vv

Филипенко Павел Сергеевич – беспартийный, но в мэры идет от партии "Победа Пальчевского". Закончил Черкасскую банковскую академию, специальность "Банковское дело", а также Восточноевропейский институт экономики и менеджмента. Создал Центр реабилитации нарко- и алкозависимых, где за 16 лет около 600 человек прошли реабилитацию (из них около 400 человек не вернулись к употреблению наркотиков и спиртных напитков). Уже более 12 лет занимается работой Всеукраинского благотворительного фонда "От сердца к сердцу". В 2002 и 2012 годах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел. Был помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от "Батькивщины" Владимира Иваненко.

Филипенко. Фото: facebook.compavlofilipenko

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Напомним, 25 октября мы будем выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов по всей Украине. Мы собрали инструменты, с помощью которых можно самостоятельно проверить кандидата в депутаты и мэры на порядочность.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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