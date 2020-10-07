Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Кто баллотируется в мэры Черкасс: список кандидатов и что мы о них знаем

7 октября, 13:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Действующий мэр попытается сохранить должность, но еще 12 кандидатов попытаются занять его место

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. В Черкассах за кресло мэра города будут бороться 13 человек, среди которых и действующий градоначальник. Сайт "Сегодня" представляет вашему вниманию список всех кандидатов и что о них известно.

Реклама

За должность городского головы будут бороться такие кандидаты:

  • Бондаренко Анатолий – партия "За майбутнє" ("За будущее");
  • Воронов Сергей – партия Всеукраинской объединение "Свобода";
  • Евпак Виктор – партия "Голос";
  • Згиблов Александр – политическая партия "Партия свободных демократов";
  • Ильченко Виталий – партия "Слуга народа";
  • Кудактин Сергей – партия "Европейская солидарность";
  • Кухарчук Дмитрий – Партия "Национальный корпус";
  • Литвин Александр – партия "Ошукані українці" ("Обманутые украинцы");
  • Макеев Валерий – партия "Пропозиція" ("Предложение");
  • Нужный Анатолий – партия "Наш край";
  • Погостинская Юлия – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Пустовар Владислав – партия Всеукраинское объединение "Черкащане";
  • Филипенко Павел – партия "Перемога Пальчевского" ("Победа Пальчевского").

Что мы знаем о кандидатах

Бондаренко Анатолий Васильевич – действующий мэр Черкасс. Родился 8 августа 1974 года в пгт Лысянка, Лисянского района Черкасской области. Женат, воспитывает трех дочерей. Имеет высшее образование: в 2005 году окончил Черкасский государственный технологический университет, факультет "Экономики и управления"; в 2012 году – Уманский национальный университет садоводства, факультет "Экономики и предпринимательства". Должность мэра занимает с 2015 года. Трижды был избран депутатом Черкасского областного совета. С начала Революции Достоинства на Майдане был одним из первых организаторов протестного движения в Черкасской области. Возглавлял Черкасский народный совет и Движение сопротивления.

Бондаренко: Фото: Facebook

Воронов Сергей Павлович – родом из села Родниковка Кировоградской области. 32 года. Имеет высшие образования по специальности "международные отношения", "менеджмент", "банковское дело", "госуправление". С 2018 года работает директором Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. В 2014-2015 годах был председателем Народного совета Каменщины.

Воронов. Фото: facebook.com/VoronovSergii

Евпак Виктор Николаевич – общественный и политический деятель, лидер черкасской ячейки партии "Голос". 35 лет. Основал в Черкассах две международные IT компании. С их прибыли вместе с командой финансирует ряд культурных и социальных проектов в Черкассах. Окончил Школу мэров. Уже несколько лет работает над тем, чтобы объединять вокруг идеи качественных изменений в Черкассах активных, чистых и профессиональных людей. Закончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана по специальности "Право", имеет степень магистра международного бизнес-права Центральноевропейского университета. Работал над докторской диссертацией по международному коммерческому арбитражу.

Евпак. Фото: facebook.com/viktoryevpak
Реклама

Згиблов Александр Георгиевич – родился в городе Каражал в Казахстане, но является гражданином Украины. 57 лет. Имеет высшее образование по специальности "Инженерия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва по 194 округу, но не прошел. Сейчас он директор ООО "ГРУППА ВЕНЕТО".

Згиблов. Фото: Facebook

Ильченко Виталий Владимирович – родился в Киеве, но сейчас живет в Черкассах. 45 лет. Закончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий". С 2000 года директор компании "Укравит Агро" агрохолдинга UKRAVIT. В 2017 году стал победителем в номинации "Аграрий года" в общенациональной программе "Человек года".

Ильченко. Фото: facebook.com/VitaliiIllchenko

Кудактин Сергей Викторович – 38 лет, женат. Воспитывает двоих детей, дочь и сына. Родился и живет в Черкассах всю жизнь. Высшее образование получил в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого по специальности "История". Также учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление". В "Европейской солидарности" с 2016 года.

Кудактин. Фото: Facebook

Кухарчук Дмитрий Васильевич – 30-летний глава черкасской облорганизации партии "Национальный корпус". Имеет высшее образование по специальности "Экономика и менеджмент" и "Философия". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва как самовыдвиженец и член партии "Национальный корпус" по 194 округу, но не прошел. Боевой офицер в запасе.

В тренде
Раньше ломали машины, теперь превышают скорость: полтавская объездная до и после ремонта
Кухарчук. Скриншот

Литвин Александр Николаевич – основателем и председатель партии "Обманутые украинцы". Родился 21 мая 1964 в с. Сегединцы Городищенского района Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За свою профессиональную жизнь прошел путь от юрконсультанта райисполкома к прокурору Черкасской области. Александр Николаевич занимается общественной деятельностью. Он является заместителем председателя Черкасской областной организации ОО "Союз юристов Украины".

Литвин. Фото: facebook.com/partiya.oshukani.ukraintsi
Реклама

Макеев Валерий Федорович – журналист, юрист и волонтер. Родился в г. Золотоноша Черкасской области, 57 лет. Получил три высших образования – техническое, экономическое и юридическое. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (инженер), Европейский университет (Киев, экономист), Межрегиональную академию управления персоналом (Киев, юрист). В августе 2014 года во время поездки с журналистами на Донбасс попал в плен боевиков вблизи города Ровеньки Луганской области. Союз журналистов Украины и международные организации боролись за его освобождение. В плену находился 100 дней, по возвращении занимался юридической практикой, активной творческой и общественной деятельностью. Макеев беспартийный, но в мэры выдвинут от партии "Пропозиція" ("Предложение").

Макеев. Фото: facebook.com/vmakeev1

Нужный Анатолий Анатолиевич – родился 15 января 1983 года в г. Черкассы. Имеет высшее образование по специальности "Право", "Менеджмент". В 2017-2018 гг. был советником председателя Черкасской ОГА. С 2018 года председатель Черкасской областной организации политической партии "Наш край". Общественно-политическая деятельность: активно помогает военным и семьям погибших воинов АТО/ООС.

Нужный. Фото: facebook.com/anatoliynuzhniy

Погостинская Юлия Александровна – родом из Запорожья, 44 года. Разведена, имеет дочь. Образование высшее по специальности "Тренер Олимпийского спорта по художественной гимнастике". Сейчас является генеральным директором черкасского телеканала "ВИККА". На местных выборах в 2015 году Юлия баллотировалась от команды экс-мэра Одарича в Черкасский городской совет, но не прошла.

Погостинская. Фото: facebook.com/zagittya.cherkassy

Пустовар Владислав Владимирович – генерал полиции III ранга. 46 лет. Женат, есть сын. Беспартийный, выдвигается в мэры от ВО "Черкащане". Закончил Черкасский инженерно-технологический институт, Национальную академию внутренних дел Украины. Защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук. В 1994 году начал службу в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Черкасской области, занимая последовательно оперативные и руководящие должности, в т.ч. начальника УБОП УМВД и начальника УМВД Украины в Черкасской области. С ноября 2015 по 2016 год занимал должность советника председателя Национальной полиции Украины. После ухода и органов занимается предпринимательской деятельностью и адвокатской практикой. С начала объявления карантина в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 год возглавил благотворительный фонд "Черкассы против коронавируса-19".

Пустовар. Фото: facebook.com/pustovar.vv

Филипенко Павел Сергеевич – беспартийный, но в мэры идет от партии "Победа Пальчевского". Закончил Черкасскую банковскую академию, специальность "Банковское дело", а также Восточноевропейский институт экономики и менеджмента. Создал Центр реабилитации нарко- и алкозависимых, где за 16 лет около 600 человек прошли реабилитацию (из них около 400 человек не вернулись к употреблению наркотиков и спиртных напитков). Уже более 12 лет занимается работой Всеукраинского благотворительного фонда "От сердца к сердцу". В 2002 и 2012 годах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел. Был помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от "Батькивщины" Владимира Иваненко.

Филипенко. Фото: facebook.compavlofilipenko
Реклама

Напомним, 25 октября мы будем выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов по всей Украине. Мы собрали инструменты, с помощью которых можно самостоятельно проверить кандидата в депутаты и мэры на порядочность.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черкассы выборы мэра местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)
В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)Другие регионы
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира "вырезали" из авто (фото)Другие регионы
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)Другие регионы
В Житомире улицы превратились в реки (видео)
В Житомире улицы превратились в реки (видео)Другие регионы
Раньше ломали машины, теперь превышают скорость: полтавская объездная до и после ремонта
Раньше ломали машины, теперь превышают скорость: полтавская объездная до и после ремонтаДругие регионы
Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный КарабахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять