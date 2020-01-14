Лучший папа Винницкой области: мужчина сам воспитывает дочь с ДЦП

Житель Калиновки Винницкой области Владимир Томчук получил награду от земляков – звание "Суперпапа".

Владимир воспитывает дочь с тяжелой формой ДЦП. Родная мать, по его словам, хотела отдать ребенка в детдом. Но Владимир не позволил, и сам взялся за воспитание Анечки.

Отец и дочь вместе путешествуют, часами читают книги, изучают языки и математику. "Сегодня" побывали в гостях у семьи.

"Когда она родилась, она была 11 минут мертвая", – говорит о дочке Ане житель Калиновки Владимир Томчук.

Отец вспоминает – после сложных родов дочь бросились спасать. Были долгие две недели в реанимации. Диагноз определили сразу: детский церебральный паралич. Владимир с женой решили лечить Аню в Португалии. Там жили родственники и помогали.

Два года зарубежные медики пытались улучшить состояние девочки. Но – бесполезно. Семья вернулась в Украину, и мать начала говорить о детдоме.

"Сперва думал, что это шутка. А потом уже понял, что не шутка", – вспоминает о разговорах Владимир.

Аня – единственный ребенок. Отец решил, что сам будет заниматься ее реабилитацией и воспитанием. Мать бросила семью, когда дочери исполнилось пять лет. Аня плохо говорит, и не ходит. Владимир должен быть постоянно рядом. Хвастается: вместе они – команда.

"Она может соревноваться с любым. Все эти континенты легко покажет, о любом звере, который живет на планете, она сразу покажет – на каком континенте он живет", – рассказывает о дочери Владимир Томчук.

Они часами читают энциклопедии. И вместе ухаживают за домашними любимцами – попугаями, шиншиллами и рыбками.

Три раза в неделю к Ане приходят преподаватели. Девочка изучает украинский, английский и математику.

"Она показывает вверх, если это "больше". "Меньше" – это вниз. Анечка, а когда мы добавляем, куда мы с тобой двигаемся по нашей табличке? К двери, вот она глазками показывает", – рассказывает про обучение с Аней учительница начальных классов Ирина Марковская.

Ежедневно папа с дочкой выходят на свежий воздух. А летом Владимир обязательно возит Аню к морю. Ей это полезно.

Соседи о Владимире рассказывают восторженно: образцовый отец.

"Удивляемся, что он так ухаживает за ребенком, что так еще и женщина не сможет", – говорит о Владимире одна из соседок.

"Он постоянно эту колясочку носит, ее носит, идет с ней, гуляет", – добавляет еще одна соседка.

Суперпапой Владимира назвали пользователи сети: местная лента к праздникам объявила конкурс на лучшего отца. И Владимир победил. Гордо зачитывает для "Сегодня" надпись на медали, которая на самом деле – имбирный пряник.

"Зачем нужен герой, если есть папа", – читает Владимир надпись на врученном подарке.

Теперь семья пакует чемоданы в Карпаты. Путешествие – это приз за победу в конкурсе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что европейским папам разрешили уходить в декрет. Чиновники рассчитывают, что такая инициатива облегчит жизнь семейным парам. Эксперты уже назвали это большим шагом для обеспечения равноправия полов.

А еще мы выяснили, как живут украинские папы в декрете. По крайней мере, в крупных городах Украины все больше отцов решают остаться с детьми. Некоторые из таких отцов активно рассказывают в социальных сетях, как проводят время с малышами, что делают и с какими сложностями и радостями сталкиваются в декрете.

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