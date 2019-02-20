Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного"

Заместитель и.о. министра поблагодарила за обращение и призвала поддержать медреформу, но ответ по сути вопроса не дала

Фото: пресс-служба Олега Ляшко.

Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg 2019-02-20T09:15:00+02:00 Другие регионы Заместитель и.о. министра поблагодарила за обращение и призвала поддержать медреформу, но ответ по сути вопроса не дала

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал на странице Facebook ответ на свое обращение в Минздрав по поводу лечения онкобольного за границей.

"Более 2-х месяцев назад я обратился к премьер-министру и в Минздрав с просьбой помочь в лечении больному раком молодому парню из Житомира Виталию Габитову. И только сегодня получил ответ от Минздрава. Почитайте эту циничную отписку "команды реформаторов" Супрун на обращение лидера парламентской фракции", – написал депутат.

В письме заместитель и.о. министра Ольга Стефанишина поблагодарила Ляшко за обращение и призвала поддержать медицинскую реформу, однако ответ по сути вопроса не дала.

Больше всего народного депутата, который до последнего боролся за жизнь молодого парня родом с Житомирщины, возмутило то, что ответ от Минздрава он получил через два месяца после смерти больного.

"Наша команда, в частности, мой помощник Алексей Кочармин, делали все, что от нас зависит, чтобы спасти жизнь молодого парня. Очень жаль, но не удалось. Но мы хотя бы пытались помочь", – отметил лидер Радикальной партии.

Ляшко пообещал добиться отставки и.о. министра здравоохранения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Ляшко удалось сделать прививку от кори только по блату . Главный радикал поставил на уши всех, чтобы найти вакцину.

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