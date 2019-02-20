Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного"

Точка зрения
Сегодня, 09:15

Заместитель и.о. министра поблагодарила за обращение и призвала поддержать медреформу, но ответ по сути вопроса не дала

Фото: пресс-служба Олега Ляшко
Фото: пресс-служба Олега Ляшко.
Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg Другие регионы Заместитель и.о. министра поблагодарила за обращение и призвала поддержать медреформу, но ответ по сути вопроса не дала

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал на странице Facebook ответ на свое обращение в Минздрав по поводу лечения онкобольного за границей.

"Более 2-х месяцев назад я обратился к премьер-министру и в Минздрав с просьбой помочь в лечении больному раком молодому парню из Житомира Виталию Габитову. И только сегодня получил ответ от Минздрава. Почитайте эту циничную отписку "команды реформаторов" Супрун на обращение лидера парламентской фракции", – написал депутат.

В письме заместитель и.о. министра Ольга Стефанишина поблагодарила Ляшко за обращение и призвала поддержать медицинскую реформу, однако ответ по сути вопроса не дала.

Больше всего народного депутата, который до последнего боролся за жизнь молодого парня родом с Житомирщины, возмутило то, что ответ от Минздрава он получил через два месяца после смерти больного.

"Наша команда, в частности, мой помощник Алексей Кочармин, делали все, что от нас зависит, чтобы спасти жизнь молодого парня. Очень жаль, но не удалось. Но мы хотя бы пытались помочь", – отметил лидер Радикальной партии.

Ляшко пообещал добиться отставки и.о. министра здравоохранения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Ляшко удалось сделать прививку от кори только по блату . Главный радикал поставил на уши всех, чтобы найти вакцину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ляшко, Минздрав, онкология, супрун

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко возмущен ответом Минздрава на обращение по поводу лечения пациента: "Получил отписку после смерти больного"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты

18 февраля, 21:30

Лидер Радикальной партии отметил, что налог должен платить тот, кто получает миллионные зарплаты

Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии 

15 февраля, 20:38

Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Диетолог развенчала мифы о кофе

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы