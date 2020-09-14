Медики Миргорода получили современное оборудование от Фонда Рината Ахметова

Из-за тревожной динамики распространения COVID-19 в Украине медики вынуждены действовать на опережение. К худшему готовятся даже в так называемых зеленых зонах. Ведь с каждой неделей опасных регионов становится все больше.

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Пока коронавирус бьет рекорды в стране, Полтавская область остается среди регионов, где зафиксировано наименьшее количество инфицированных COVID-19.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы удержать те показатели, которые сейчас у нас есть. Они у нас одни из лучших в стране, и мы хотим эту ситуацию удержать и в дальнейшем", – заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Впрочем, местные больницы готовятся к наплыву больных. Соседство с Киевской и Харьковской областями дают неутешительные прогнозы. В центральной больнице Миргорода уже наблюдают увеличение потока пациентов, в том числе с нарушением дыхания.

"Стало больше больных, и больные действительно проблематичны. При этом люди как-то относятся к этому не очень серьезно", – подметил анестезиолог Юрий Добряк.

Чтобы оказать помощь пациенту в критическом состоянии, необходимо современное оборудование. Фонд Рината Ахметова с участием компании "ДТЭК" передал Полтавской области уже второй аппарат ИВЛ.

"Мы передаем новейший аппарат искусственной вентиляции легких для Миргородской опорной больницы. Ранее нами был передан подобный аппарат в Полтавскую областную инфекционную больницу, и он уже в течение трех месяцев помогает спасать жизни людей", – заявил генеральный директор компании "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Сейчас в больнице есть аппараты ИВЛ среднего уровня. Новое устройство – высокого класса.

"Поражает количество параметров, которые можно выбирать. И понравилось то, что аппарат может работать с новорожденными детьми, которые, бывает, также нуждаются в кислородной поддержке", – отметил анестезиолог Юрий Добряк.

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Современные аппараты почти как компьютеры. Они быстры в настройке и мобильные.

"Фонд Рината Ахметова закупил свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких высокого класса. Больше половины передано медикам, и они уже спасают жизни. Полтавская область находится в "зеленой зоне", но регион должен быть готов к возможной второй волне эпидемии", – подчеркнула директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Фонд Рината Ахметова от начала пандемии предоставляет системную поддержку государственным больницам в борьбе с коронавирусом.

"Аппарат, который подарили нам, – это уже новейший аппарат, классом выше наших. Так что это для нас очень ценная вещь, и мы будем иметь возможность лечить больных", – сказал директор Миргородской центральной районной больницы Ярослав Будный.

Кроме аппаратов, в рамках проекта "Ринат Ахметов – спасение жизней" больницы в регионах уже получили экспресс-тесты, анализаторы ПЦР-проб, защитную одежду и предметы индивидуальной защиты медиков.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова помогают стране в борьбе с коронавирусом.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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