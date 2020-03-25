Медики Ровно получили от Фонда Рината Ахметова оборудование для борьбы с коронавирусом

В больнице Ровно открыли палату интенсивной терапии для пораженных коронавирусом. Здесь установили аппарат искусственной вентиляции легких. Без него побороть осложнения от болезни просто невозможно. Оборудование больница получила от Фонда Рината Ахметова. Кроме крупной партии помощи, переданной Минздраву, Фонд Рината Ахметова приобретет еще 300 экспресс-тестов на коронавирус и не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для государственных медучреждений.

Карантин в Ровно проходит без значительных проявлений паники. Большинство горожан – в защитных масках.

Так пытаются обезопасить себя. Внешний вид никого не смущает, здоровье – важнее.

"Моем руки очень часто, маски носим, ​​резиновые перчатки тоже у нас есть", – говорит жительница города Ровно Лариса Винокур.

В случае выявления инфицирования короновирусом городская больница готова предоставлять помощь. На днях здесь открыли палату интенсивной терапии.

"На сегодняшний день мы полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты для пациентов, имеем необходимое количество лекарств для предоставления лечения в случае поступления больных с подозрением на короновирус, и для лечения самого короновируса", – говорит заместитель главного врача больницы города Ровно Игорь Дундюк.

Аппарат искусственной вентиляции легких является незаменимым для спасения людей с осложнениями от COVID-19.

"Если пациент при заболевании короновирусом требует вентиляции легких, этот аппарат может 100% обеспечить эту вентиляцию, нужную для пациента", – говорит врач-анестезиолог Андрей Огинский.

Новое оборудование в Ровенской больнице появилось благодаря помощи Фонда Рината

Ахметова. Аппарат искусственной вентиляции легких входит в перечень самых необходимых медицинских потребностей страны, которые были разработаны совместно с Минздравом Украины.

"Без этого не может существовать палата интенсивной терапии, без аппарата искусственной вентиляции легких", – объясняет заместитель главного врача Игорь Дундюк.

Для работы оборудования не требуется баллонов с кислородом. Кислород производится мобильным концентратором в любых условиях. А благодаря встроенному аккумулятору аппарат может целый час работать без электричества.

"Это дорогостоящее оборудование, которое очень трудно закупить. Очень хорошо, что Фонд Рината Ахметова среагировал вовремя – закупили, оперативно помогли, в том числе, и нашей больнице", – говорит заведующая инфекционным отделением для взрослых Ровенской больницы Галина Максимчук.

С начала пандемии Фонд Рината Ахметова уже передал МОЗ Украины две партии высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких. Также были предоставлены кислородные концентраторы для них. Еще 22 аппарата установлены в автомобилях неонатальной неотложной помощи, переданных Фондом во все регионы по проекту "200 скорых для Украины".

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова, который за достаточно короткое время быстро среагировал. На сегодняшний день мы готовы к приему первых пациентов, в случае поступления. И готовы к оказанию адекватной медицинской помощи", – говорит заместитель главного врача городской больницы Ровно Игорь Дундюк.

По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова закупит еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Очень скоро их передадут в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будет приобретено около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для спасения человеческих жизней.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Ринат Ахметов направил сотни миллионов гривень на борьбу с коронавирусом.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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