Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Мэр Кропивницкого заболел COVID-19: его госпитализировали

12 ноября, 11:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У главы города диагностировали воспаление легких

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

Реклама

Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.

Райкович отметил, что у него диагностировали воспаление легких.

"Должен сообщить, что пишу из четвертого бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", – написал он.

Также глава города призвал украинцев придерживаться правил карантина и поблагодарил медиков за работу.

В тренде
Кернеса нашли за полтора часа. Как и почему полиция искала мэра Харькова (видео)
Реклама

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго", – добавил Райкович.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Киевской и Одесской областях.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр коронавирус Кропивницкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на Майдане
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на МайданеПроисшествия
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбищеДругие регионы
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневно
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневноУкраина
В Черниговской области в ДТП попал прокурор: погибли два человека (фото)
В Черниговской области в ДТП попал прокурор: погибли два человека (фото)Другие регионы
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробности
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробностиДругие регионы
26 дней в коме. Под Хмельницким похоронили девочку, которую до смерти избила мать (фото)
26 дней в коме. Под Хмельницким похоронили девочку, которую до смерти избила мать (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять