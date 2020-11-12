Мэр Кропивницкого заболел COVID-19: его госпитализировали

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заболел COVID-19. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

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Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.

Райкович отметил, что у него диагностировали воспаление легких.

"Должен сообщить, что пишу из четвертого бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", – написал он.

Также глава города призвал украинцев придерживаться правил карантина и поблагодарил медиков за работу.

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"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго", – добавил Райкович.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 11 057 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Киевской и Одесской областях.

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