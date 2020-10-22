Мэр Мариуполя заразился коронавирусом

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни", – заявил мэр.
Бойченко добавил, что все городские службы работают в штатном режиме, и он держит ситуацию под контролем.
Также отмечается, что заместители городского головы, которые контактировали с ним, также сдали тесты. На данный момент трое получили негативные результаты.
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