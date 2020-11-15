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Местные выборы в Сумах: избирательная кабинка превратилась в телефонную будку

15 ноября, 17:04

Ольга Литвин Ольга Литвин

Избиратели голосуют за барным столиком, а в кабинки заходят лишь частично

В Сумах, где сегодня проходит повторное голосование за мэра, избиратели и наблюдатели нарушают процедуру голосования.

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Об этом сообщила общественная сеть ОПОРА.

На участке № 590958 избиратели или вообще не заходят в кабинки, или заходят лишь частично.

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Впоследствии на этом же участке наблюдательница решила зарядить телефон прямо в избирательной кабинке. Еще и долгое время потом разговаривала.

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На участке № 590895 зафиксировали попытку избирателя проголосовать без паспорта.

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Напомним, зафиксированы нарушения второго тура местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Сумы нарушение Украина выборы мэра местные выборы
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