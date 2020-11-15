Местные выборы в Сумах: избирательная кабинка превратилась в телефонную будку

В Сумах, где сегодня проходит повторное голосование за мэра, избиратели и наблюдатели нарушают процедуру голосования.
Об этом сообщила общественная сеть ОПОРА.
На участке № 590958 избиратели или вообще не заходят в кабинки, или заходят лишь частично.
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Впоследствии на этом же участке наблюдательница решила зарядить телефон прямо в избирательной кабинке. Еще и долгое время потом разговаривала.
На участке № 590895 зафиксировали попытку избирателя проголосовать без паспорта.
Напомним, зафиксированы нарушения второго тура местных выборов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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