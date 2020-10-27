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На 208-м округе продолжаются фальсификации – член ОИК

27 октября, 20:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В систему "Выборы" вносят ложную информацию

В Черниговской области на довыборах в Верховную Раду на 208-м округе в Бахмаче продолжаются фальсификации в пользу кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

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Об этом сообщила член окружной избирательной комиссии Оксана Соколовская в Facebook.

"Фальсификация выборов на 208 округе продолжается! Председатель комиссии вместе с ангажированными членами вносят ложную информацию в систему и передают ее в ЦИК через ИАС Выборы", – написала она.

По ее словам, без принятия решения комиссии учитывают результаты голосования по участковой комиссии для установления результатов голосования в окружной избирательной комиссии.

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Напомним, по словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, на довыборах в Верховную Раду на 208-м округе в Бахмаче Черниговской области его соперник, кандидат от власти Анатолий Гунько, занимался подкупом тысяч избирателей. Ляшко подал соответствующее заявление в прокуратуру.

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Мы также сообщали, что о фальсификациях на выборах в 208-м округе заявили руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов и партия "Батькивщина".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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