На Херсонщине мать утопила сына с аутизмом: что подтолкнуло любящую мать и можно ли было избежать трагедии

Все родные и знакомые называют Раису любящей сына и очень порядочной женщиной

На Херсонщине мать утопила своего маленького сына и хотела лишить жизни и себя. Родственники и соседи в один голос уверяют – она любила малыша и жила ради него. Что заставило лишить жизни собственного ребенка и где подозреваемая сейчас, рассказывает Марина Андриенко в новостях "Сегодня".

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Мать утопила своего четырехлетнего сына в северо-крымском канале. Пыталась покончить с собой, однако выжила, а вот ребенок – погиб. Раисе 36 лет и Богданчик был единственным сыном. Воспитывала в одиночку, потому что разведена. Отец ребенка живет в соседнем поселке. А бабушка мальчика, мама Раисы – в столице.

"Жила она ради ребенка и он – больной мальчик, при таком диагнозе надо, чтобы были оба родителя", – говорит бабушка Богданчика.

Диагноз у мальчика – аутизм и расстройство нервной системы. Только мать могла ухаживать за мальчиком – попыталась отдать в садик, но там не справились.

"Мама его сразу забрала. Она поняла, что он немного не такой и они начали с ним заниматься по больницам", – говорит воспитательница детского сада "Солнышко" села Каланчак Юлия Филиппова.

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Иногда Богдана навещал отец – рассказывает бабушка. Но, говорит, он никогда не поддерживал Раису. Потому и расстались.

"Он физически ничего не делал, он только морально издевался, но это, люди добрые, это худшее, что есть в жизни. Подтолкнуло ее на это постоянное издевательство мужа, который их не понимал, только слова говорил, что очень любит, который только постоянно ребенка обзывал и материл", – делится бабушка погибшего ребенка.

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Александр – так зовут отца убитого Богданчика – не согласился на разговор. Все, кто знал Раису в поселке, в один голос уверяют: она была образцовой матерью.

"Таких матерей надо еще поискать и поучиться у нее, мама-наседка была, жила только для ребенка и с ребенком. Она устала, она сама в этом доме, с этими проблемами и с непослушным больным ребенком. Бессонные ночи, психоз, визги – с этим она жила вдвоем", - говорит соседка.

"Слезы на глазах. Жалко эту женщину, честное слово. Она никогда, я не видел, чтобы она там или пива брала, она закупалась у нас в магазине. Одна порядочность – за ребенком смотрела, ребенок все время чистенький ходил", - рассказывает другой сосед.

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Чувство одиночества и беспомощности – специалисты по психологии говорят, что именно с этим чаще всего сталкиваются родители больных детей. Таким мамам советуют искать единомышленников, людей, которые понимают проблему.

"А особенно, когда сама мать воспитывает ребенка с инвалидизирующим состоянием, и тогда мать посвящает всю свою жизнь ребенку, на себя не обращая внимание, и это трагедия. Группы поддержки для таких матерей обязательные должны быть", – уверяет кризисный психолог Анна Колесниченко.

С Раисой сейчас работают специалисты, должны дать ответ правоохранителям по ее психическому состоянию. Пока ей сообщили о подозрении за умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

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