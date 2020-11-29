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На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

29 ноября, 14:14

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность

28 ноября в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

По данному факту следователи Жовковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст 119 (убийство по неосторожности) УКУ.

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Напомним, эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Киеве — динамика заболеваемости в столице не уменьшается. Только за прошедшие сутки обнаружили еще 1739 зараженных.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Кроме того, сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть коронавирус Львовска область ИВЛ
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