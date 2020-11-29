На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

28 ноября в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

По данному факту следователи Жовковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст 119 (убийство по неосторожности) УКУ.

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