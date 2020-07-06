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На Одесской железной дороге грузовой поезд врезался в здание: фото

6 июля, 19:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Локомотив протаранил станционный домик, когда в кабине не было ни машиниста, ни помощника

На Одесской железной дороге, недалеко от станции Чернолесская в Кировоградской области, сошел с рельсов товарный поезд.

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В результате инцидента электровоз и несколько вагонов слетели с рельсов и врезались в станционное здание, сообщает "Думская".

По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки, когда ни машиниста, ни его помощника не было в кабине.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и слетела с насыпи. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Также стало известно, что в аварию попал электровоз, который был выпущен в 1978 году и приписан к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

Напомним, ранее в Днепре в районе Северного жилмассива сошел с рельсов товарный поезд . Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы сообщали о том, как в Одесской области с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения.

"Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. 12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую част", – сообщали тогда об єтой аварии.

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