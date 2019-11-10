На охоте погиб адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Между охотниками и егерями возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие

/ Фото: Pixabay

В Житомирской області от огнестрельного ранения во время конфликта с егерями на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Житомирской області.

Пархоменко был главой общественной организации "Радомышльские охотники".

"Во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один мужчина с тяжелым ранением госпитализирован", – говорится в сообщении.

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Также тяжелое ранение получил 52-летний житель Киевской области.

"Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет", – отметили в полиции.

Предварительная квалификация события – ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Между тем, Киевский суд отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину, которого считали заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в 2017 году.

Напомним, что Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года в центре Киева. Как ранее выяснило следствие, его убийство организовало ФСБ через Тюрина.

Все подробности в спецтеме Убийство Вороненкова

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