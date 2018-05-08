На взятке в 200 тысяч гривен поймали главу "Хлеба Украины"

Главу государственной компании "Хлеб Украины" поймали на взятке в 200 тысяч гривен – он использовал схемы своего же предшественника, уволенного с должности за вымогательство.

При этом переводить деньги он просил безналичными – по 100 тысяч гривен каждый месяц. Столько чиновник требовал у предпринимателя, чтобы договор об аренде помещения не утратил юридическую силу. Вместе с главой "Хлеба Украины" задержали и посредников – регионального представителя компании и заместителя мэра Черновцов.

"Была разработана такая схема уплаты субъектов хозяйствования роялти на счета госпредприятий, которые в дальнейшем переводились в наличные. Но непосредственно вымогательство осуществляли должностные лица ГАК "Хлеб Украины". У предпринимателей, которые сотрудничали с государственным предприятием, брали в аренду какие-то мощности за это сотрудничество. Были задержаны лица для избрания меры пресечения. Судом была избрана мера пресечения в виде залогов", – рассказал первый заместитель главы СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина.

Напомним, не так давно на Волыни задержали бывшего директора ГП "Луцкий КХП №2", который подозревается в растрате зерна на сумму более 58, 81 млн. гривен.

Также мы писали, что в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.

Ранее на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.