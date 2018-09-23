Народный артист Попович попал в ДТП

Он находится в больнице Полтавской области в тяжелом состоянии

Народный артист Иван Попович, направляясь со своей командой на концерт в Полтавской области, попал в ДТП. Об этом сообщила певица Виталина Остапчук в Facebook со ссылкой на информацию от звукорежиссера артиста.

По ее словам, народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

Попович получил почетное звание "Народный артист Украины" в 1990 году. В 1999 году "за личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" он награжден орденом "За заслуги ІІІ степени". С 2005 года артист – художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства.

Не так давно в ДТП попал актер сериала "Догори дриґом".

Ранее сообщалось, что 95-летний Владимир Этуш госпитализирован с серьезной травмой. Врачи констатировали сильный ушиб. Позже сообщалось, что состояние Владимира Этуша остается тяжелым: жена актера рассказала, что произошло на самом деле.

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