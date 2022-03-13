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"Наши котики" уничтожили ракетное подразделение оккупантов в Черниговской области (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 00:34
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Украинские защитники захватили и уничтожили значительное количество бронетанковой и автомобильной техники врага
ВСУ продолжают уничтожать технику врага
ВСУ продолжают уничтожать технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Чернигова украинские военные уничтожили подразделения россиян, которые наносили ракетные удары по городу.

Об этом пишет прессслужба Оперативное командование "Север".

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Силы обороны оперативного командования "Север" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговской области от российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.

"Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен. Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам. Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых было оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", – говорится в сообщении.

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Россияне несут потери

Во вторжении России на территорию Украины было задействовано группировка около 200 тысяч человек. Потери военных РФ, участвующие в агрессии – около 50 635 человек. Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram.

Он подсчитал потери, пользуясь данными Украины и данными закрытых источников в РФ.

"Потери агрессора на утро 14 дня войны: убитыми – 10 235 (регулярных сил) + 2400 (из состава ЧВК, действующих вместе с врагом) итого – около 12 635 (по данными внутреннего инсайдера в РФ). Ранеными – около 35 000. Пленными – около 3000", - написал Аваков.

По его словам, потери военных РФ составляют около 50 635 человек из 200 тыс. военных.

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