В Николаеве расцвела сирень. Уже второй раз за осень (видео)

Сирень неожиданно расцвела в Николаеве. Причем, это случилось уже второй раз за эту осень. Как стало известно новостям "Сегодня", в местном краеведческом музее любуются цветами и говорят, что уже и новые почки появились. Ботаники объясняют происходящее аномальным теплом и изменениями климата. Но также отмечают, что в привычную свою пору, в мае, эти кусты уже не зацветут.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в начале осени зацвели каштаны.

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А еще климатолог озвучила прогноз о том, будет ли эта зима аномально теплой. Вера Балабух говорит, что будет теплее обычного, но аномального тепла, как в прошлом году, ждать не стоит. По ее словам, температура зимой у нас будет выше нормы из-за того, что Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе.

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