Обижал ее детей: в Житомирской области женщина жестоко избила школьника

Суд признал нападавшую виновной, а также присудил ей общественные работы

Обвиняемая избила парня на глазах у его друзей/Коллаж "Сегодня"

В Бердичеве Житомирской области женщина жестоко избила мальчика за то, что тот обижал ее детей.

Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, пишет ТСН.

Реклама

Подробности

Женщина приказала старшему сыну после школы привести к ней ученика начальных классов. После этого она кулаками избила ребенка.

"Подозреваемая нанесла малолетнему телесные повреждения в виде кровоизлияний на верхнем веке левого глаза и на левом крыле носа, которые являются легкими телесными повреждениями", – говорится в приговоре суда.

Почему женщина устроила самосуд?

Подозреваемая в суде свою вину признала и рассказала суду, что ее шестилетняя дочь была в 2019 году на пруду вместе с потерпевшим. Там он избил девочку, а когда та рассказала о поругании своему старшему брату, то потерпевший избил и его.

Реклама

Женщина обращалась в отдел по делам несовершеннолетних, однако это не дало результата. Она решила сама наказать школьника.

Избиение ребенка длилось 5 минут

Женщина избивала парня на глазах у его друзей.

"Она била его по лицу ладонями обеих рук много раз. Из-за этого его лицо стало синим. Он два раза падал из-за ударов. Когда был на земле, обвиняемая ударила один раз кулаком, но попала в руку, которой он прикрывался. Также женщина била его ногой в живот, но он согнулся и она попала ему в ногу. Избиение длилось минут 5", – идет речь в решении.

Реклама

Как накажут нападавшую

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.125 УК Украины. Ей присудили 150 часов общественных работ. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее мы писали: