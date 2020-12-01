Обучение на могилах: в селах школьники из-за карантина учатся на кладбище

У многих сельских жителей нет доступа к интернету

Во многих украинских селах школьники во время карантина в связи с коронавирусом вынуждены ходить на кладбище, чтобы учиться по школьной программе.

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В чем причина такого обучения "на могилах", рассказывается в репортаже новостей "Сегодня" на канале "Украина 24".

В лицей в городе Городня в Черниговской области привозят более двухсот детей из девятнадцати отдаленных сел. Школа достаточно хорошо оснащена, хорошо отапливается, имеет компьютерный класс и подключена к интернету. Проблемы же у детей появляются при переходе на дистанционное обучение.

"Проблема возникает тогда, когда мы переходим на дистанционное обучение. Очень много лесов, нет покрытия, мобильная связь у нас теряется, интернет в селах – это единичные случаи. Дети отстают, не понимают. Бывают и ссоры, родители обижаются", - говорит учительница математики лицея № 1 Городни Анна Крупенич.

Директор лицея в Городне, в свою очередь, говорит, что в этом году дистанционное обучение существенно сказалось на результатах местных школьников.

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"Наши выпускники на ВНО показали более низкие результаты по сравнению с прошлым годом. Вся Украина так страдает, как и мы", – рассказал Михаил Федоренко.

Видео: Сегодня

В школе все еще пользуются проводным телефоном. Чтобы сообщить школьникам домашние задания во время карантина, звонят в сельсоветы, соседям – и так надиктовывают.

"Надо что-то делать, чтобы интернет был доступен для всех детей, не только для городских", – добавляет директор лицея в Городне.

В то же время еще труднее школьникам рассказать или показать, что они выучили на дистанционном обучении.

В маленьком селе Купеч на Житомирщине интернет поймать нелегко.

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"Сначала ходили в лес, там был интернет, потом пропал, даже видно – тропу протоптали с детьми... Бывало такое, что мы по два часа сбрасывали одну фотографию, одну страницу", - рассказывают местные жительницы.

Стабильную связь здесь можно получить только... на сельском кладбище.

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"Была стабильной. Там видно она нужнее, чем нам", – отвечают женщины на вопрос журналиста о качестве связи на местном кладбище.

Кому-то это может показаться шуткой, но сельским жителям совсем не смешно.

"Тут плакать хочется. Особенно когда требують, чтобы сбрасывали домашнку, один телефон на троих детей", – отмечает одна из матерей.

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Журналисты с родителями доходят до сельского кладбища, и интернет-связь действительно появляется на телефонах.

"У меня четыре джи! Девушки, у вас? Четыре джи появилось, немножко есть! Вот на этом месте у меня ребенок делал уроки! На этих пенечках, на этих досках садились мы", - говорят женщины.

В "Укртелекоме" выявили, что без связи в Украине треть селян, а в карантин трафик только в школах вырос на 20%, а где нет коммерции – нет интернета.

"Сказали: ищи двадцать человек и нада 33 тыс. гривен. Где мы соберем такие деньги?!" - жалуется одна из женщин.

В то же время в Европе выход из подобной ситуации нашли – деньги на интернет дает государство. А в Украине такую попытку, которая предпринималась, в селах не ощутили.

"Нет государственной программы, которая инициировала бы развитие национальной телеком-инфраструктуры в селах, для того, чтобы и люди, и социальные объекты были подключены. Это должны быть национальные программы большие, а не раздроблены по общинам или по учебным заведениям", – говорит представитель "Укртелекома" Михаил Шуранов.

700 млн гривен для школьного интернета, которые уже выделяли в Минцифры, почти не освоили, потому что некого было подключать из-за нехватки интернет-магистралей. Вторая попытка в 850 млн, – говорят в Укртелекоме, – может быть бесполезной из-за ее раздробленности.

И все это время дети в таких селах, как Купеч, и дальше будут ходить за образованием на кладбища.

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