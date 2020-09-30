Прошел четвертый день обострения конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. Ранее мы рассказывали, что происходило в первый, второй и третий дни противостояния.

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Вкратце о событиях ночи:

Третий день закончился подсчетом убитых – Армения обнародовала огромные потери Азербайджана за три дня боев. Как заявили в Ереване, 29 сентября азербайджанская армия потеряла 17 танков и 13 беспилотников, а потери в личном составе превысили 500 человек. В свою очередь, в Азербайджане заявили об уничтожении бункера с армянским генералом. В Баку утверждают, что в бункере, по которому нанес удар разведывательно-ударный дрон Harop, находился не только генерал, но также несколько полковников и другие высокопоставленные лица Вооруженных сил Армении. Уже ночью стало известно, что Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Председатель Совета Безопасности ООН Абду Абарри заявил, что если будет необходимо, в Нагорном Карабахе состоится встреча с послами обеих сторон конфликта.

В тренде Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный Карабах

Армянские военные опубликовали видео "уничтожения азербайджанского беспилотника":

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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