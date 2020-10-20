Охотницы за мужскими кошельками: как аферистки атакуют своих жертв

Охотницы за чужим имуществом атакуют жителей Винницы. Под прицелом – престижные телефоны, шубы, машины и даже квартиры.

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Мошенницы готовы врать, выдумывать ужасные истории об издевательствах или изображать из себя нежных и ласковых. Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала жертва одной из афер.

Соцсеть, парки, скверы, престижные рестораны и ночные клубы – все эти места являются платформами для работы женщин-мошенниц. Они всегда яркие, эффектные и изящные. Но как только мужчина обратит на них внимание – начинается игра. У каждой – свои методы оболванивания, но цель одна – получить как можно больше денег и ценных подарков.

Модель, журналист и бизнесмен Артем Терез говорит, что разбирается в таких женщинах. Они, мол, "вешаются" на него каждый день. Но на их уловки мужчина не ведется.

"Есть парни, которые очаровываются сразу же. Ну, мне жаль их, честно. Просто бедолаги. Я более хладнокровен в этом. В любом случае с человеком нужно достаточно долго общаться. Только после этого можно делать какие-то дорогие подарки", – считает житель Винницы Артем Терез.

С одним не получилось – ищут другого. У мошенниц никаких принципов и пределов. А особенно в эпоху интернета.

"Мужчины очень хотят, чтобы женщины приезжали, а женщины отвечают, что не за что приезжать, нет денег. Это в случае с иностранцами. Наверное, это самый удачный развод, который может быть. Можно заполучить 100-300 долларов. Мужчины иногда верят", – рассказала на условиях анонимности жительница Винницы Людмила.

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Если мошенница вцепилась – уже не отпустит. Это по собственному опыту знает 30-летний Дмитрий.

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Рассказать свою историю "Сегодня" он также согласился на условиях строгой конфиденциальности. Познакомился с девушкой. Стали жить вместе. Она сказала, что не может оплачивать квартиру. Дмитрий взял онлайн-кредит, за неделю выплатил. Понятия не имел, что любимая оформит на его документы еще с десяток займов и убежит.

"На сумму 70 тысяч гривен. 70 тысяч, которые там выросли уже. Начались звонки, что эта сумма уже выросла до 100, до 160 тысяч", – говорит обманутый житель Винницы Дмитрий.

Аферисток, которые выманивают деньги, психологи разделяют по меньшей мере на шесть типов. Некоторые представляют из себя жертв, другие, мол, "мягкие и пушистые". Им безразлично, где взять деньги.

"Есть так называемые "бедняжки". Бедная, несчастная, помогите мне, пожалуйста, я не знаю, как выжить в этом мире. Это скрытое ее послание на психологическом уровне: чтоб вы мне не делали, мне будет мало, я не буду брать ответственность, решайте мои задачи дальше", – объясняет психолог Наталья Ишкова.

Психологи советуют: прежде чем отдать все эффектной даме, спросите себя – готова ли она создавать с вами семью.

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Дмитрий до сих пор выплачивает долги, которые на него навешала аферистка. Еще должен отдать пять тысяч гривен.

Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве мошенники намеревались заработать, предлагаю за деньги устроить на работу помощниками народных депутатов.

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