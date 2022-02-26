Оккупанты снова обстреливают Сумы из "Градов"

В субботу, 26 февраля, Сумы снова попали под обстрел российских оккупантов. Людей призывают прятаться в бомбоубежища.

Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

Как стало известно, со стороны Косовщины происходит обстрел "Градами". Поэтому сейчас всех жителей Сум просят находиться в укрытиях.

В Сумах снова обстрелы

В Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.

По данным Сумской военной администрации, военный РФ задержан на выезде из Сум. В нашем распоряжении видео от местной гражданско-военной администрации.

В Telegram-каналах публикуют видео из Сум, где задержан российский военный. Он плачет, пока его допрашивают местные жители. В ответ на вопрос: "Кто вас направил сюда?" – военный заслоняет лицо руками и плачет.

Ситуация в городе

Вчера, 25 февраля, сообщалось, что российская техника из Сум направилась в Киев.

Также вчера в Сумах боевики выстрелили в жилой дом. В результате начался пожар. Снаряд попал в дом по улице Герасима Кондратьева, 154/2. Вспыхнул пожар на 12-м этаже.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").