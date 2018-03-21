Онкологи из Чернигова взорвали сеть своим видео и завоевали неожиданный приз

Черниговские врачи-онкологи стали настоящими звездами интернета благодаря своему ролику с поздравлениями к Международному женскому дню, который набрал более трех миллионов просмотров.

За свое видео хирурги получили ценный приз от международной компании, производящей медоборудование.

Интересно, что в клипе-поздравлении участвовали только врачи-онкологи: они сами пели, танцевали, занимались режиссурой и съемкой.

"Когда возникла такая идея, мы не рассчитывали на подобную популярность и такой результат. Сначала это было поздравление своих женщин, мы ежегодно поздравляем наших женщин", – признался главврач Черниговского онкодиспансера Валерий Зуб.

Между тем, уже через несколько дней после появления ролика в сети врачи стали настоящими звездами, причем оценили старания медиков и их пациенты.

"Понравился очень. Я сам сотрудник только с другой больницы. Ну мне понравился клип, красиво все сделали", – рассказал коллега креативных врачей.

По словам самих создателей ролика, поздравление они готовили несколько месяцев – оставались репетировать после работы, пели и отрабатывали танцевальные па в пустой операционной, а женщины, для которых готовились поздравления, даже не догадывались о том, что их ждет – знали только участницы съемок.

А Наталья Кричмалуший, заведующая отделением лучевой терапии Черниговского онкодиспансера, призналась, что теперь ее узнают на улицах и делают неожиданные подарки.

"Честно говоря, скажу, была скидка к 8 марта. Узнали и передали из одного магазина в другой, пришлось покупать, что планировали", – рассказала она.

Но самый большой приз за свою креативность онкологи получили от иностранной компании, которая занимается производством медицинского оборудования.

"Увидев наш видеоклип, они очень хорошо отозвались о нашем видео и наших девушках, и нашей администрации, и они предложили сотрудничество", – заявила пресс-секретарь Черниговского онкодиспансера Ульяна Ковальчук.

Ранее мы рассказывали о знаменитых немецких хирургах, которые решили бесплатно помочь украинским детям – каждый год врачи приезжают во Львов и делают десятки уникальных операций.

Интересно, что профессия медика стала одной из наиболее стрессовых – таковы результаты исследования, проведенного рекруитерами.