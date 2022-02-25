Под Херсоном россияне обстреляли авто с мирными жителями (видео)

На территории Украины российские войска убивают и обстреливают мирных жителей

Россияне обстреливают мирных украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Херсоном российские военные расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина.

Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

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"Они чудом остались живы. Им просто повезло. Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран – покажите это видео обстрела мирных украинцев – сотням миллионов Ваших зрителей и читателей. Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали попав под обстрел Российских оккупантов", – написал Геращенко.

Он попросил продолжать делать видеообращения к российскому народу с призывом "Остановить войну!".

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Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

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Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов по улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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