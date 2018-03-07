Под Кременчугом автобус попал в ДТП, есть жертвы

Вечером во вторник, 6 марта, на автодороге Полтава-Кременчуг-Александрия возле села Чечелево произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шесть получили травмы. Об этом сообщает Кременчугское отделение полиции на своей странице в Facebook.

Авария произошла с участием рейсового автобуса Богдан, под управлением 48-летнего водителя, следовавшего по маршруту в направлении Кременчуга, и автомобиля Renault Trafic под управлением 20-летнего кременчужанина.

На месте происшествия от полученных травм умер 21-летний пассажир Renault.

"С места происшествия в больницу госпитализировали водителя Renault и, по предварительной информации медиков, – пять пассажирок автобуса (женщины в возрасте 55-35 лет)", – говорится в сообщении.

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По факту ДТП открыли уголовное дело постатье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Правоохранители просят очевидцев ДТП сообщить известную им информацию.

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Напомним, ранее микроавтобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковым автомобилем возле автомобильной развязки на выезде из Киева в сторону Вышгорода.

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