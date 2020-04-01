Полтавские медики получили от Фонда Рината Ахметова оборудование для борьбы с корнавирусом

Медицинские учреждения по всей стране готовятся принимать пациентов с тяжелым течением коронавируса.

В Полтавской областной инфекционной больнице обустраивают специальные боксы для оказания неотложной помощи. В одном из них появился новый аппарат искусственной вентиляции легких. Без него лечения больных с осложнениями от COVID-19 – невозможно.

Полтавская область – один из регионов, где карантин проходит спокойно. Общественный транспорт здесь работает до сих пор. Чтобы защитить себя, местные жители используют маски и антисептики.

"Часто моем руки, носим с собой антисептик", – говорит одна из жительниц Полтавы.

Местные жители проинформированы относительно действий в случае подозрения на вирус.

"Надо сразу сообщить в больницу, сказать – так и так, у меня такие-то симптомы, температура повышенная, и от окружающих оградиться, чтобы не заразить окружающих, я думаю, в первую очередь", – говорит еще одна полтавчанка.

В случае распространения коронавируса и выявления новых случаев медицинскую помощь пациентам будет предоставлять, в частности, полтавская областная инфекционная больница.

"Это – бокс для оказания неотложной помощи больным с тяжелым респираторным синдромом, то есть – с тяжелыми пневмониями, когда есть подозрение на коронавирус. Либо когда был контакт с больным, или приезд из эпидемиологически опасной зоны, где есть высокий уровень заболеваемости на коронавирус", – рассказывает врач-инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы Людмила Калиниченко. В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Накануне здесь появился высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что он незамени при лечении осложнений, вызванных COVID-19.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова. Как реаниматолога, меня поразило то, что можно проводить неинвазивную искусственную вентиляцию легких, когда больной в маске, которая прилегает к телу, и подается хороший поток кислорода в специальных режимах", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Полтавской областной инфекционной больницы Сергей Ковтун.

В координации с Минздравом был разработан перечень главных медицинских потребностей страны.

Медучреждения Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова самое необходимое – изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, защитные одноразовые комбинезоны и маски. Также Фонд передал в больницы две партии аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них.

"Такие аппараты предназначены именно для того, чтобы больного быстро насытит кислородом, подать кислород в легкие, чтобы не терять никаких жизненно важных функций. От этого аппарата, от скорости и от работы реаниматологов и клиницистов зависит фактически жизни пациента", – объясняет врач-инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы Людмила Калиниченко.

Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направляет 300 млн грн. на борьбу с ним.В кратчайшие сроки для государственных медицинских учреждений были приобретены средства защиты и оборудование для эффективного лечения больных от осложнений, вызванных COVID-19.

Накануне Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда по борьбе с коронавирусом. В ближайшее время Фонд Ахметова доставит в Украину еще 20 тыс. подобных тестов.

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