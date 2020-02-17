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Премьер-министр Гончарук в Полтаве призвал увеличить добычу нефти и газа

17 февраля, 20:40

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил Полтавщину. Он встретился с представителями газодобывающих компаний, работающих на территории Полтавской области

Во время встречи обсудили, как создать максимально комфортные условия для привлечения инвесторов в нефтегазодобывающей отрасли Украины, а в частности – Полтавщины.

"Полтавская область – крупный промышленный нефтегазоносный регион, который нужно модернизировать. Цель – максимально быстро увеличить добычу полезных ископаемых путем привлечения частного бизнеса и инвестиций", – рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отметил во время встречи руководитель коммуникационного направления ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев, компания планирует и дальше вкладывать значительные инвестиции в газодобычу в Полтавском регионе.

Руководитель коммуникационного направления ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

Руководитель коммуникационного направления ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

"В ближайшие годы мы планируем заложить более 20 новых скважин, инвестируя в газодобычу около 10 млрд гривен", – отметил Александр Шевелев.

Кроме того, участники совещания обсудили введение в действие онлайн-платформы "Инвестиционный атлас". Это сделает нефтегазодобывающую отрасль привлекательнее для инвесторов.

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"Благодаря "Инвестиционному атласу" любой сможет инициировать создание нового объекта, номинировать его на добычу нефти или газа и вынести на аукцион. Это хорошая возможность для инвесторов скооперироваться, создать новые рабочие места и поднять экономику Украины", – пояснил председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Встречу посетили и представители общин Полтавщины, на территории которых добывают нефть и газ. Председатели ОТГ поделились результатами сотрудничества с нефтегазодобывающими компаниями и поделились мнениями по поводу развития отрасли.

"Благодаря добыче газа на территории нашей общины мы чувствуем быстрое и мощное развитие инфраструктуры. Стремительное движение замечают не только жители общины, но и наши гости. Именно поэтому нам важно развитие газодобывающей отрасли", – отметил председатель Коломакской ОТГ Евгений Почечун.

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Нефтегаздобыча Полтавская область ДТЭК Нефтегаз Алексей Гончарук

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