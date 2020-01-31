Проверка детдома под Винницей: алкоголь, тараканы и просроченные лекарства

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека устроил проверку Винницкого специализированного детдома и обнаружил ряд грубых нарушений.

Так, в учреждении были обнаружены тараканы, а в холодильниках для лекарств персонал хранил сало и алкоголь, сообщает Vlasno.info.

Кроме того, число сотрудников детского дома превышает количество воспитанников – на 121 ребенка работает 191 сотрудник.

"Когда мы пришли, нас никто не встретил, не видели ни врачей, ни работников, хотя их по штату 191. Мы зашли в ординаторскую, а там трое врачей сидят общаются. В холодильнике, где должны быть лекарства, хранился алкоголь, просроченные препараты и просроченное детское питание", – рассказал один из участников проверки.

По его словам, молоко, обнаруженное в холодильнике, испортилось еще в 2019 году, и это объяснили тем, что считали сроком его хранения 24 месяца, а не 12.

На складе с продуктами и лекарствами обнаружилось множество тараканов, живущих между стеллажами и в шприцах, а в холодильнике для еды вместо необходимых продуктов лежали свиное копыто, старый маргарин, тараканы и гнилые яблоки.

Между тем, среди воспитанников детдома есть двое детей с ВИЧ-инфекцией, но лекарства для них тоже были просрочены. Некоторые медикаменты вообще не имели лицензий в Украине.

В каждом из холодильников хранилось сало. По словам работницы детдома, оно принадлежит ей, и она о нем забыла.

Также в плохом состоянии были кроватки и матрасы. У некоторых детей матраса хватало только на половину кровати.

Директор учреждения Надежда Андриевская заявила, что во время проверки на работе не было ни ее, ни заместителей – представители омбудсмена пришли в 8:30, а рабочий день персонала детдома начинается с 9:00.

Отдельно женщина поведала, что за 13 лет ее работы было многое сделано, но "маленькие недочеты перечеркивают всю работу".

"Сало лежало не рядом с лекарствами, а в морозильнике. По поводу лекарств – у нас было просрочено только четыре препарата, все остальные нормальные, а не лицензированные подарены благодеятелями. Мы эти лицензии заказали, но медсестра от волнения их не предоставила", – заявила она.

Отмечается, что в прошлом году на финансирование этого детдома выделили 20 млн гривен, а проверка прибыла туда после сообщений о том, что возле мусорных баков рядом с детдом выброшено большое количество игрушек.

Ранее мы писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.

Также напомним историю сироты из Днепра, который пытался отстоять свое право на материнскую квартиру. Одними из первых это увидели в Радикальной партии. Ее лидер Олег Ляшко поручил своим однопартийцам в Днепре помочь подростку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram