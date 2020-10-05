Раньше ломали машины, теперь превышают скорость: полтавская объездная до и после ремонта

Уснуть за рулем на этой трассе невозможно. Так водители шутили о полтавской объездной дороге, где были огромные ямы и выбоины. Но сейчас шутка, похоже, потеряла актуальность. Дорогу внесли в проект "Большая стройка", и отремонтировали.

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Как это – ездить полтавской объездной "до" и "после", узнавали корреспонденты "Сегодня".

Сейчас автотрасса – ровная, со свежей разметкой, по две полосы в каждом направлении. Еще два года назад здесь была яма на яме. В одну такую ​​влетел полтавский водитель Олег Бут. Новости "Сегодня" подробно рассказывали об этой истории.

"Ехал я здесь, попал в яму и стал на обочину", – рассказывает журналистам "Сегодня" водитель Олег Бут.

На ремонт машины тогда, вспоминает автомобилист, ушло порядка 600-700 долларов. Олег подал на городские власти в суд и выиграл дело. Тогда это был прецедент. Другие автомобилисты до сих пор с ужасом вспоминают ту дорогу.

"У меня товарищ из Чернигова – дальнобойщик. И он знает: Полтава – это очень плохо. Когда фуры ездили, то бампером задевали дорогу. Разметки не было. Шиномонтаж, который расположен рядом, был постоянно забит", – рассказывает один из местных водителей.

Дорога через Полтаву – известная среди водителей. Многие чиновники разных уровней не могли решить – кому ее ремонтировать. Ведь территория якобы Полтавы, но в то же время – часть трассы международного значения Киев-Харьков-Довжанский.

"Была договоренность с городом о финансировании областного и городского бюджетов по принципу "50 на 50". Общая сметная стоимость всего проекта – 217 млн. грн. Область выполнила свое финансирование в полном объеме и предоставила 105 млн. на этот проект. Городские власти выделили лишь 17 млн.", – говорит председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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И работы приостановились. Весной государство выделило 95 млн., и фактически профинансировало строительство вместо города, говорят в Полтаве. В целом ремонт длился два года. Здесь полностью сняли старый слой асфальта, а в некоторых местах даже основу, потому что покрытия там уже не осталось.

Журналистам "Сегодня" показали, что сейчас здесь – 90 см дорожного покрытия, два слоя асфальтобетона, а под ними – еще несколько слоев основания.

Это один из самых загруженных участков в Украине. Строители дают на дорогу гарантию на пять лет.

"На этом участке у нас проходит более десяти тысяч автомобилей в сутки. В среднем, насколько я знаю, 12-17 тысяч автомобилей", – говорит директор Агентства местных дорог Полтавской области Алексей Басан.

Теперь, после ремонта, в области появились другие заботы, делятся с корреспондентами "Сегодня" чиновники. Если раньше ехать по дороге со скоростью более 30 км/ч было нереально, то сейчас гонят и со скоростью 100 км/ч.

"Здесь уже, фактически, город Полтава, и здесь уже скоростной режим должен быть 50 км/ч. Как мы уже видим, большинство водителей, к сожалению, этот скоростной режим не соблюдают", – обращает внимание корреспондентов председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие трассы отремонтируют в Украине в 2020 году.

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Также мы писали, что в бюджете-2020 на ремонт автотрасс была заложена рекордная сумма денег.

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