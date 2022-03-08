Российские самолеты сбросили бомбы на Мариуполь – фото последствий удара

В городе российские войска разрушили жилые дома и торговый центр

Бомбы упали возле здания Красного Креста / Коллаж "Сегодня"

Несколько часов назад на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой в Мариуполе был вражеский авианалет.

Об этом сообщает АЗОВ.

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"По уточненной информации по зданиям Красного Креста бомбы не попали, упали близко. Террор и акт устрашения для всех международных организаций. Разрушены жилые дома и торговый центр!", – говорится в сообщении.

Информация о количестве жертв еще уточняется.

Вражеский авианалет в Мариуполе. Фото: АЗОВ

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Вражеский авианалет в Мариуполе. Фото: АЗОВ

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.

В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети . В данный момент информация о пострадавших уточняется.

. В данный момент информация о пострадавших уточняется. В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

в результате обстрелов и боев. Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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