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С завтрашнего дня еще одна область может попасть в красную зону

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 октября, 21:38
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Область соответствует всем показателям красной зоны карантина
Решение о введении Черниговской области в красную зону примут на заседании комиссии ТЭБ и ЧС/Коллаж: Сегодня
Решение о введении Черниговской области в красную зону примут на заседании комиссии ТЭБ и ЧС/Коллаж: Сегодня

Черниговскую область, где критическая ситуация с кислородом для больных COVID-19, завтра могут отправить в красную зону карантина. Сейчас область по всем показателям соответствует красной зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает Суспільне.

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Введение красной зоны

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в красную зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев — область красная, — заявила заместитель председателя Черниговской ОГА Жанна Шерстюк.

Кого коснутся ограничения?

Как рассказала заместитель председателя Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, в регионе будут действовать ограничения, которые будут касаться транспорта, межобластных перевозок. Ограничения также будут действовать для заведений общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить.

Шерстюк подчеркнула, что через 48 часов после принятия решения на комиссии ТЭБ и ЧС, Черниговская область будет переведена в красную зону.

Критическая ситуация в Херсонской области

В Херсонской области из-за критической ситуации с COVID-кроватями в понедельник, 25 октября, доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом в городе Каховка.

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По информации спасателей, госпиталь развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Для устойчивого функционирования передвижного стационара предварительно были обеспечены все необходимые меры.

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