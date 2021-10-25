В Ровно мужчина с COVID-19 умер прямо на пороге больницы

Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Ему было 57 лет

В Ровно мужчина умер от коронавируса на пороге больницы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно 57-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус, скончался прямо на пороге городской больницы. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, передает "Ровно Медиа".

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Подробности ЧП

Как рассказал Ушкевич, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленной госпитализации. До этого он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психическое расстройство).

Там у него обнаружили коронавирус, двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность и низкую сатурацию. Руководство учреждения вызвало скорую помощь, чтобы отвезти пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы.

Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду и оказывали всю необходимую помощь.

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"Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили полиции", – сообщил Ушкевич.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

Напомним, ранее в Харькове от коронавируса умерла 37-летняя женщина. Ее госпитализировали на седьмом месяце беременности, когда у нее были поражены 90% легких.

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