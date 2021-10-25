Відзавтра ще одна область може опинитися в "червоній зоні"

Область відповідає всіма показниками "червоної зони" карантину

Рішення про введення Чернігівської області в "червону зону" приймуть на засіданні комісії ТЕБ та НС/Колаж: Сьогодні

Чернігівську область, де критична ситуація з киснем для хворих на COVID-19, завтра можуть відправити в "червону зону" карантину. Зараз область за всіма показниками відповідає "червоній зоні" адаптивного карантину.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Введення "червоної зони"

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків — область "червона", — заявила заступниця голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк.

Кого торкнуться обмеження?

Як розповіла заступниця голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, в регіоні діятимуть обмеження, які стосуватимуться транспорту, міжобласних перевезень. Обмеження також будуть діяти для закладів громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані та можуть це підтвердити.

Шерстюк підкреслила, що через 48 годин після прийняття рішення на комісії ТЕБ та НС, Чернігівська область буде переведена в "червону зону".

Критична ситуація в Херсонській області

У Херсонській області через критичну ситуацію з COVID-ліжками в понеділок, 25 жовтня, доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місті Каховка.

Реклама

За інформацією рятувальників, госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Для сталого функціонування пересувного стаціонару попередньо були забезпечені всі необхідні заходи.

Читайте також