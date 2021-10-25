Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Відзавтра ще одна область може опинитися в "червоній зоні"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 21:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Область відповідає всіма показниками "червоної зони" карантину
Рішення про введення Чернігівської області в "червону зону" приймуть на засіданні комісії ТЕБ та НС/Колаж: Сьогодні
Рішення про введення Чернігівської області в "червону зону" приймуть на засіданні комісії ТЕБ та НС/Колаж: Сьогодні

Чернігівську область, де критична ситуація з киснем для хворих на COVID-19, завтра можуть відправити в "червону зону" карантину. Зараз область за всіма показниками відповідає "червоній зоні" адаптивного карантину.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Введення "червоної зони"

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків — область "червона", — заявила заступниця голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк.

Кого торкнуться обмеження?

Як розповіла заступниця голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, в регіоні діятимуть обмеження, які стосуватимуться транспорту, міжобласних перевезень. Обмеження також будуть діяти для закладів громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані та можуть це підтвердити.

Шерстюк підкреслила, що через 48 годин після прийняття рішення на комісії ТЕБ та НС, Чернігівська область буде переведена в "червону зону".

Критична ситуація в Херсонській області

У Херсонській області через критичну ситуацію з COVID-ліжками в понеділок, 25 жовтня, доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місті Каховка.

Реклама

За інформацією рятувальників, госпіталь розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Для сталого функціонування пересувного стаціонару попередньо були забезпечені всі необхідні заходи.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Опитування
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
ТОП-матчі

Маріуполь

27 жовт

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

27 жовт

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 24 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 989 668
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 965 692
Всього введених доз 15 955 360
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти