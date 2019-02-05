Сергей Сажко: Лисичанск – на грани техногенной катастрофы

Нардеп требует немедленно урегулировать вопрос электроснабжения ПАК «Лисичанскуголь»

Сергей Сажко / Фото: opposition.com.ua.

Сергей Сажко: Лисичанск – на грани техногенной катастрофы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9b4/43c/5c59b443c3187.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9b4/43c/5c59b443c3187.jpg 2019-02-05T18:06:00+02:00 Другие регионы Нардеп требует немедленно урегулировать вопрос электроснабжения ПАК «Лисичанскуголь»

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Сажко потребовал от Кабинета министров немедленно отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг ОАО "Лисичанскуголь" и урегулировать проблему расчетов предприятия с поставщиком электроэнергии.

Об этом он заявил во время брифинга в кулуарах Верховной Рады во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба политической силы.

По словам Сажко, сегодня город Лисичанск Луганской области оказался на грани техногенной и социальной катастрофы. Народный депутат сообщил, что в адрес фракции "Оппозиционного блока" поступило обращение от Лисичанского городского головы Сергея Шилина, а также и. о. генерального директора ОАО "Лисичанскуголь" Андрея Зимина, которые просят не допустить возникновения чрезвычайной ситуации из-за прекращения энергоснабжения шахт в результате действия нового Закона о рынке электроэнергии.

"До 1 января энергоснабжение на Луганск и угольные предприятия осуществлял Луганский филиал ГП "Региональные электрические сети", сумма задолженности перед которым составляет более 1,5 миллиарда гривен. А уже с 1 января в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" поставки электрической энергии на угледобывающие предприятия осуществляет поставщик последней надежды "Укринтерэнерго", которое, согласно правилам розничного рынка электрической энергии, получает от потребителей оплату за распределение и снабжение и в ультимативном порядке угрожает отключить электроэнергию в случае неуплаты", – отметил оппозиционер.

Сажко напомнил, что с 2014 года на Луганщине осталось всего два угледобывающих предприятия – "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", и оба находятся в похожих условиях. Впрочем, подобная ситуация – не только в Луганской области. "Селидовуголь", шахта "Южнодонбасская им. М.С. Сургая" тоже находятся в критической ситуации. На предприятии "Селидовуголь" задолженность по заработной плате составляет уже около 200 млн грн.

Нардеп сообщил, что на сегодня ОАО "Лисичанскуголь" не имеет финансовых средств оплатить в течение пяти банковских дней авансовый платеж 13 млн грн поставщику ГПВД "Укринтерэнерго" за потребленную в январе электроэнергию.

"Стоимость потребления электроэнергии в январе составляет около 16 млн грн. Угроза неуплаты может привести к прекращению электроснабжения шахт, что приведет к остановке проветривания и потере угледобывающих предприятий, что, в свою очередь, приведет к техногенной катастрофе и социальному взрыву", – подчеркнул Сажко.

По его словам, ежемесячно ГП "Первомайскуголь" потребляет электроэнергии на 30 млн грн, а ОАО "Лисичанскуголь" – на 20 млн. Прекращение энергоснабжения угледобывающих предприятий грозит не только остановкой производственной деятельности, но и затоплением горных выработок, прилегающих территорий и населенных пунктов, заполнением горных выработок метаном, выходом шахтного газа на поверхность, возникновением возгораний газа, что может сопровождаться пожарами и взрывами.

"К сожалению, такие угрозы вполне реальны, ведь производственное объединение "Первомайскуголь" уже борется с подтоплением шахтными водами целого региона. Соответствующее обращение "Оппозиционный блок" направил премьер-министру Владимиру Гройсману. Хочу еще раз лично обратиться к правительству и премьер-министру с требованием немедленно рассмотреть ситуацию, которая сложилась вокруг ОАО "Лисичанскуголь" и урегулировать проблему расчетов с поставщиком электроэнергии", – подчеркнул оппозиционный политик.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сергей Сажко: Лисичанск – на грани техногенной катастрофы". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...