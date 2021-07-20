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Сидели одни дома, пока мать выпивала. Под Житомиром горе-мать на неделю бросила детей

20 июля 2021 12:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина не первый раз оставляет своих детей без присмотра – семья стоит на учете в соцслужбе

Горе-мать нашли полицейские. Коллаж "Сегодня"

Горе-мать нашли полицейские. Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области мать на неделю оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Ее нашли полицейские пьяной в соседнем районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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К правоохранителям в Новоград-Волынском районе обратилась старшая дочка женщины – 14 летняя девочка. Она заявила, что несколько дней назад ее мать ушла из дома, оставив ее и еще трех сестер в возрасте 15, 10 и 7 лет одних.

"Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях. В то же время социальные службы приняли семью под присмотр, а полицейские второй раз подняли вопрос о лишении ее родительских прав", – отметили в полиции.

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38-летняя мать уже не раз попадала в поле зрения полиции, семья стоит на учете социальных служб за плохой уход за детьми. Только в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов по недосмотру за детьми. Она уже не раз оставляла детей, а сама подолгу развлекалась в разных компаниях.

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Последний раз женщина бросила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. Старшая девочка сама ухаживала за младшими сестрами.

Напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

Кроме того, в Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка из-за неосторожности. Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.

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