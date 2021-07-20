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Сиділи самі вдома, поки мати випивала. Під Житомиром горе-мати на тиждень покинула дітей

20 липня 2021 12:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка не вперше залишає своїх дітей без нагляду – родина стоїть на обліку в соцслужбі

У Житомирській області мати на тиждень залишила чотирьох неповнолітніх дітей без нагляду. Її знайшли поліцейські п'яну в сусідньому районі.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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До правоохоронців у Новоград-Волинському районі звернулася старша дочка жінки – 14 річна дівчинка. Вона заявила, що кілька днів тому її мати пішла з дому, залишивши її і ще трьох сестер віком 15, 10 і 7 років самих.

"Поліцейські разом із соціальними працівниками розшукали жінку в сусідньому районі. На момент зустрічі вона перебувала у нетверезому стані. Наразі її повернули додому та зобов’язали дбати про дітей. Водночас соціальні служби взяли родину під супровід, а поліцейські вдруге порушили питання про позбавлення її батьківських прав", – зазначили в поліції.

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38-річна мати вже не раз потрапляла в поле зору поліції, сім'я стоїть на обліку в соціальних службах через поганий догляд за дітьми. Тільки в цьому році ювенальні інспектори мали два десятки приводів через недогляд за дітьми. Жінка вже не раз залишала дітей, а сама довго розважалася у різних компаніях.

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Останній раз мати кинула дітей на 6 днів і поїхала відпочивати до друзів. Старша дівчинка сама доглядала за молодшими сестрами.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік жорстоко побив 4-річну дитину.

Крім того, у Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою 4-місячну дитину через необережність. Суд засудив її до чотирьох років в'язниці.

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