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Плакала пока не услышали соседи. В Мариуполе горе-мать оставила на двое суток маленькую дочь

22 июня 2021 14:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Малышка два дня была дома одна, соседи услышали плачь и забили тревогу, сейчас ребенок в безопасности

В Донецкой области в одном из поселков Кальмиусского района Мариуполя женщина на два дня оставила дома одну свою 4-летнюю дочь. Плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления Нацполиции.

Правоохранители поместили ребенка в учреждение здравоохранения, где врачи проведут ее обследование и окажут медицинскую помощь.

Девочка, которую на два дня без присмотра оставила мать. Фото: ГУНП

Девочка, которую на два дня без присмотра оставила мать. Фото: ГУНП

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В отношении 26-летней матери полицейские составили административный материал по статье "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" и направили его в суд.

Ранее мы сообщали, что на Волыни взрослые издевались над ребенком: отчим бил веткой, а мать хлестала крапивой.

Также напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

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