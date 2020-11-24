Смертельное ДТП в Черкасской области: что грозит водителю фуры за гибель матери с ребенком

После того, как две фуры раздавили автомобиль с людьми, 22-летний водитель, который спровоцировал ДТП в Уманском районе Черкасской области, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Правоохранители установили, что грузовой автомобиль Scania протаранил колонну других автомобилей, стоявших в попутный полосе. От удара микроавтобус Ford Transit отбросило в кювет, а легковушка ЗАЗ Vida, в котором находились 47-летняя мать с пятилетним мальчиком, зажало между двумя грузовиками.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, ребенка медики пытались реанимировать в карете "скорой", однако его травмы были несовместимы с жизнью.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек), наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 23 ноября поздно вечером во Львове в результате ДТП погиб дизайнер и основатель Lviv Fashion Week 37-летний Петр Нестеренко-Ланько.

Также сообщалось, что в Хмельницкой два человека погибли в ДТП, среди пострадавших дети.

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