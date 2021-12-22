Смертельный пожар под Винницей: что известно о погибшей и пострадавших (видео)

Также из помещения эвакуировали 54 ребенка. Дети находились на базе на сборах

В Винницкой области произошел смертельный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время пожара на базе отдыха в Винницкой области 19-летняя девушка получила телесные повреждения и скончалась на месте ЧП. Еще двое пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.

Об этом "Сегодня" сообщила пресс-секретарь главного управления национальной полиции в Винницкой области Анна Олийнык.

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Что известно о людях, которые выпрыгнули из помещения?

К сожалению, одна девушка получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и умерла на месте. Сейчас полицейские узнают ее данные.

Кроме того, травмированы еще двое человек – мужчина и женщина – они находятся в больнице. По предварительной информации, пострадавшие прыгали с 6 этажа на пожарную лестницу.

В помещении были дети

Также из помещения эвакуировали 54 ребенка. Дети находились на базе на сборах. К счастью, никто не пострадал.

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Начато уголовное производство

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Соответствующая комиссия обследует все помещения базы и выяснит причину пожара. Убытки будут считать во время процесса расследования.

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Что произошло?

Происшествие произошло в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района. Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.

Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

Сгорела крыша комплекса. По последним данным, пожар еще гасят.

Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.

Причину ЧП установит полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожар до сих пор тушат. Фото: коллаж "Сегодня"

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