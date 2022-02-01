Создал угрозу: в Винницкой области мужчина 3 года выбрасывал опасные отходы неправильно

Уровень опасных веществ в почве стал выше почти в 8 раз

Следователи устанавливают причастных к правонарушению лиц / Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области руководитель предприятия на протяжении 3 лет выбрасывал опасные отходы животного происхождения в неприспособленном для этого месте. 51-летний мужчина загрязнил землю площадью 1,3 гектара.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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Что известно

Руководителю предприятия уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.

Место, где утилизировали опасные отходы животного происхождения. Фото: полиция Винницкой области

3 года мужчина выбрасывал опасные отходы в Винницком районе и нанес государству ущерб на сумму свыше 1,2 млн гривен. Также нарушитель превысил допустимый уровень опасных веществ в почве почти в 8 раз.

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"Такими действиями подозреваемый создал опасность для окружающей среды и жителей окрестных населенных пунктов", – говорят в полиции.

Место, где утилизировали опасные отходы животного происхождения. Фото: полиция Винницкой области

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного правонарушения и причастных к нему лиц.

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Тонны химикатов под Киевом

Нарушители в Вышгородском районе посреди нескольких полей местных жителей вырыли специальные котлованы. С 2016 по 2019 года они вывозили и сбрасывали глубоко под землю бочки. За пропуск грузовиков с токсичным мусором депутат получал деньги.

Эксперты провели замеры воздуха на содержание вредных веществ – там были опасные пары сероводорода и аммиака.

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