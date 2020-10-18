Спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области: фото

В Кировоградской области спасатели преодолевают последствия непогоды, которая бушевала в Украине в последние дни.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, спасатели:
- распилили и убрали более 70 деревьев, упавших на жилые дома, автомобили, дороги;
- помогали откачивать дождевую воду;
- разбирали и покрывали полиэтиленовой пленкой повреждены крыши жилых домов.
В Кропивницком по ул. Богдана Хмельницкого развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено от ГСЧС 10 единиц техники и 52 человека личного состава, сообщили в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды 17-18 октября в Украине оказались обесточены 43 населенных пункта. Сильный ветер повредил крыши зданий и повалил сотни деревьев.
Напомним, синоптики предупреждают, что в Украину вернутся дожди и заморозки.
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