Стало известно, как похоронили умершую из-за коронавируса женщину в Радомышле

На похоронах не было родственников пенсионерки

На похоронах умершей от коронавируса пенсионерки в Радомышле не было ее родственников. Об этом рассказал мэр города Владимир Тетерский, сообщает "Главком".

"Те родные умершей, которые находятся на самоизоляции, не присутствовали при погребении. Они отнеслись к этому с пониманием. Умершую женщину, по рекомендациям областного управления здравоохранения, поместили в закрытый гроб", – отметил Тетерский.

Он отметил, что люди, которые хоронили женщину, были в специальных костюмах и использовали дезинфицирующие средства.

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"Провели после захоронения также дезинфекцию автомобиля, который привез тело на кладбище. Никакой траурной процессии не было", – добавил мэр.

Напомним, умершей женщине из Радомышля был 71 год.Пенсионерку в тяжелом состоянии госпитализировали 12 марта. Позже ее состояние ухудшилось и она скончалась. Как выяснилось, женщина слишком поздно обратилась к медикам.

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