В Радомышле похоронили женщину, умершую от коронавируса

В Житомирской области похоронили женщину, умершую от коронавируса в Радомышле. На церемонии ее родственников не было.

Об этом сообщил городской голова Радомышля Владимир Тетерский.

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", - заявил он.

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Чиновник добавил, что на похоронах присутствовали только кладбищенские рабочие, которые выполняли захоронение.

Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

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Напомним, что умершей женщине из Радомышля был 71 год, пенсионерку госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи отметили, что пациентка слишком поздно обратилась за помощью и спасти ее не удалось, несмотря на все усилия медиков.

Также мы писали о том, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

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