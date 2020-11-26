Стало известно, кто победил во втором туре выборов мэра Полтавы

Явка избирателей во время повторного голосования составила 25,42%

Кандидат от партии "За будущее" Александр Мамай, который уже был главой города и которого тогда "отправили в отставку" депутаты городского совета, выигрывает выборы городского головы в Полтаве.

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Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Так, согласно протоколу Киевской районной в городе Полтава ТИК, всего в районе учтено голоса 18 904 избирателей. Из них за Александра Мамая ("За будущее") отдали 9817, а за Сергея Иващенко ("Слуга народа") – 9087 голосов. Общее количество избирателей, внесенных в списки на участках – 79 099.

Сообщается, что в Подольской районной ТИК учли голоса 11 549 избирателей. Из них Александра Мамая поддержали 5946 граждан, Сергея Иващенко – 5603. Общее количество избирателей, внесенных в списки – 39 885.

Шевченковская районная ТИК предоставила следующие данные: среди 24 765 голосов 13 070 отданы за Мамая, 11 695 – за Иващенко. Общее количество избирателей здесь – 98 262.

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"Таким образом, явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность городского головы в Полтаве составила 25,42% (55 218 из 217 246 внесенных в списки на участках). Александра Мамая ("За будущее") на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28 833 голоса), Сергея Иващенко ("Слуга народа") – 47,78% (26 385 голосов)", – сообщили в общественной сети.

Впрочем отмечается, что для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину.

(Новость дополняется)

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